На Сумщині до 5 років ув’язнення засуджено чоловіка, який підірвав гранату біля магазину

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 59-річного чоловіка, який підірвав біля магазину гранату.

Прокурор довів у суді, що подія сталась 8 грудня 2022 року близько 16 год. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння біля продуктового магазину в с. Шевченкове Шосткинського району, під час сварки зі знайомими чоловік кинув вибуховий пристрій, а саме гранату типу РГД. Від вибуху пошкоджено два автомобілі, що були припарковані неподалік. На щастя, постраждалих серед людей немає.

У суді чоловік провину свою не визнав, намагався переконати суд, що він з метою самооборони хотів полякати нападника гранатою, а це саме його опонент вирвав її у нього з рук і кинув. Однак свідчення чоловіка були спростовані зібраними доказами та показами очевидців.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним та засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Сумська обласна прокуратура