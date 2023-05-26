На Сумщині двом чоловікам повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні

Зловмисники заштовхали потерпілого до автомобіля та намагались вивезти його в невідомому напрямку, вимагаючи при цьому гроші за його звільнення. Проте довести задумане до кінця чоловікам не вдалося, їх зупинили працівники поліції.

До поліції надійшло повідомлення від мешканки Сумського району про те, що двоє невідомих заштовхали її чоловіка до автомобіля “Honda” та повезли у невідомому напрямку.

На місце події негайно виїхали працівники поліції та було введено в дію план «Перехоплення». Інформацію з орієнтуванням авто було передано всім нарядам поліції. І вже невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції Сумського районного управління поліції помітили та зупинили вказаний транспортний засіб.

Як виявилось, приїхавши за адресою проживання потерпілого, зловмисники викликали його на вулицю. Коли чоловік вийшов з двору, заштовхали його до автомобіля. Під час руху транспортного засобу зловмисники, погрожуючи фізичною розправою, почали вимагати у потерпілого 2000 доларів США за його звільнення. Побоюючись за своє життя та здоров’я, чоловік погодився віддати гроші. Проїжджаючи через один з блокпостів їх виявили та затримали поліцейські.

На даний час слідчими Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру двом чоловікам, які за попередньою за змовою викрали та незаконно позбавили волі людину, а також вимаганні (ч. 2 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та ч. 4 ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України).

Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області