На Львівщині керівника благодійного фонду викрито у спробі продажу автомобілів для потреб ЗСУ

За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю Львівщини у продажі гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, керівник благодійного фонду на Львівщині налагодив механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобілі оформлялися на адресу фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавалися стороннім особам з метою власного збагачення повідомляють новини України.

Чоловіка затримано під час продажу трьох автівок на загальну суму понад півмільйона грн. Також йому обрано запобіжнйи захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області та співробітниками відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.