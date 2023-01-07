Російські хакери атакували три ядерні дослідницькі лабораторії в США – Reuters

Журналісти пишуть, що ці атаки збіглися із приїздом експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Російська хакерська група, відома під назвою Cold River, влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п’ятьма експертами із кібербезпеки.

Повідомляється, що у період із серпня по вересень, коли президент Володимир Путін заявив, що РФ буде готова використати ядерну зброю для захисту своєї території, Cold River завдала ударів по Брукхейвенській (BNL), Аргонській (ANL) і Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса (LLNL).

При цьому журналісти не змогли встановити, чому саме ці лабораторії були обрані ціллю, а також, чи були атаки успішними. За словами дослідників кібербезпеки та західних урядовців, “Cold River” активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Наголошується, що атака проти американських лабораторій сталася приблизно в той самий час, як експерти МАГАТЕ прибули до України, щоб відвідати Запорізьку АЕС, найбільшу у Європі працюючу атомну станцію, яка зараз перебуває в окупації.

Журналісти пишуть, що угруповання “Cold River” вперше з’явилася на радарах спеціалістів із розвідки після атаки на міністерство закордонних справ Великої Британії у 2016 році. Також вони були причетні до десятків інших резонансних хакерських інцидентів за останні роки.

Це одна з найважливіших хакерських груп, про яку ви ніколи не чули. Вони беруть участь у безпосередній підтримці інформаційних операцій Кремля – говорить Адам Мейерс, старший віцепрезидент із розвідки американської фірми з кібербезпеки CrowdStrike.

У матеріалі Reuters сказано, що на думку багатьох західних офіційних осіб, російський уряд є світовим лідером, коли йдеться про хакерські атаки та кібершпигунство. Однак сама Москва постійно заперечує, що проводить хакерські операції.

Ядерний шантаж Росії

Росія регулярно погрожує застосуванням “ядерки”. Зокрема цю тему дуже любить екс-президент РФ Дмитро Медведєв. А сам Володимир Путін 7 грудня порушив тему ядерної зброї, наголосивши, що така загроза для світу існує. “Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує”, – сказав він і додав, що “загроза ядерної війни наростає, нічого приховувати”.

Втім, з того часу Росія припинила погрожувати ядерним ударом. Зокрема, після того, як Китай зробив їй зауваження, каже секретар РНБО Олексів Данілов. Він наголосив, що Китай може впливати на Кремль в питаннях війни проти України. “Фактично, РФ буде підлеглою Китаю, якщо Захід не зробить висновків”, – наголосив секретар РНБО. // УНІАН