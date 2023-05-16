На Харківщині викрили інтернета-агітатора, який підтримував дії Росії проти України

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканець смт Сахновщина Красноградського району розповсюджував на власній сторонці у забороненій в Україні соцмережі дописи на підтримку рф.

Колаборант виставив фото з надписом: «Русские идут! Будем воевать до последнего украинца». Крім того, чоловік на просторах інтернету закликав до підтримки та співпраці з російськими військовими та незаконними збройними формуваннями «ДНР» та «ЛНР».

Дізнання проводять дізнавачі Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура