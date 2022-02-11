Вбивці тернопільської тату-майстрині змінили вирок на довічне

Тернопільський апеляційний суд засудив до довічного позбавлення волі Андрія Горбатюка за вбивство з особливою жорстокістю тернопільської тату-майстрині Тетяни Підвашецької.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

10 лютого суд зачитав лише резолютивну частину ухвали, то ж мотивація колегії суддів поки невідома.

Нагадаємо, 11 листопада 2020 року Тернопільський міськрайонний суд засудив Андрія Горбатюка до довічного позбавлення волі.

Рік тому Тернопільський апеляційний суд пом’якшив вирок, замінивши його на 15 років позбавлення волі.

Однак постановою від 22 вересня минулого року Верховний суд скасував попереднє рішення і призначив повторний розгляд в апеляції.

Засідання декілька разів переносили з вини Горбатюка, який то змінював адвокатів, то робив доповнення до апеляційної скарги, то хворів. Представники потерпілих та прокурор неодноразово говорили про затягування процесу.

— Я не розумію, чому я взагалі тут сиджу вже два з половиною роки. За що? Якщо там проти мене немає жодного толкового доказу, — сказав Горбатюк під час одного із засідань.

Загалом протягом розгляду справи він був небагатослівний і навіть не скористався можливістю останнього слова у апеляційному суді.

Андрій Горбатюк почув вирок про довічне у режимі онлайн із приміщення колонії. Він сприйняв рішення досить беземоційно. Рідні вбитої перебувають за кордоном, тому на засіданні не були.

Захисник Горбатюка Петро Череватий говорить про можливу нову скаргу до Верховного суду, однак спершу має порадитися зі своїм клієнтом.

27-річну тату-майстриню Тетяну Підвашецьку знайшли вбитою у квартирі на вулиці Леся Курбаса у Тернополі 16 квітня 2019 року. На тілі було 99 колото-різаних ран, 74 з яких на шиї. За підозрою в убивстві поліція наступного дня затримала Андрія Горбатюка. Як з’ясувалося, напередодні він приходив до дівчини і навіть спілкувався через вайбер з її колишнім чоловіком, обговорюючи пірсинг, який хоче зробити. Сам Горбатюк у суді не заперечив відвідування Тетяни, але наполягав, що коли пішов з квартири, то дівчина ще була жива. А одразу після того до Львова він поїхав, щоб нібито лікуватися від наркозалежності.

Зауважимо, що Горбатюк вирізняється незвичайною зовнішністю і був давнім знайомим Тетяни та її колишнього чоловіка Руслана, який зробив Андрієві татуаж очей. За залиті чорнилом очі, нарощені ікла, розрізаний язик та ельфійські вуха чоловіка прозвали “демоном”.

У числі доказів — один відбиток пальця з квартири вбитої, плями крові на одежі Горбатюка, показання таксиста, який бачив в хлопця на обличчі сліди, характерні для подряпин від нігтів.

На слідчому експерименті мати обвинуваченого розповіла, що син повернувся вранці вимащений у крові і зізнався, що вбив людину. Жінка купила квиток до Львова, щоб відправити сина в реабілітаційний центр. Мати забрала закривавлену куртку і викинула у смітник.

Але жінці не роз’яснили право не свідчити проти свого сина. Тому суд визнав протокол слідчого експерименту недопустимим доказом і пояснення матері не були враховані як доказ. При розгляді справи по суті вона від дачі показань відмовилась.

Під час обрання запобіжного заходу в суді Андрій вину визнавав і казав, що шкодує, але сам період завдання ножових поранень не пам’ятав. Коли слідство завершилось і справа слухалась судом по суті, чоловік вже заперечував вбивство.

Євгенія Цебрій, «Судовий репортер»