За колабораційну діяльність судитимуть очільницю «Центру зайнятості» смт Новопсков Луганської області
Київською міською прокуратурою завершено спеціальне досудове розслідування (in absentia) та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області, яка добровільно погодилася на зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Згідно із матеріалами досудового розслідування, підозрювана, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодилася на співпрацю з окупаційною владою.
Прийнявши пропозицію представників Російської Федерації та незаконних збройних формувань «ЛНР», жінка добровільно обійняла посаду виконувача обов’язків начальника так званого «Объединенного Территориального отделения Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в Новопсковском районе».
У ході досудового розслідування на все нерухоме майно підозрюваної судом накладено арешт та її оголошено в розшук.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами та оперативного супроводу ДЗНД СБ України.Tweet