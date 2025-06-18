У Києві шахраї пропонують літнім людям «задекларувати» заощадження, представляючись співробітниками СБУ

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, які купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію країни-агресора. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували «задекларувати» свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати «співробітникам СБУ», а за кілька днів їх повернуть.

В такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів США, а інша 18 тис. доларів США та майже 260 тис. гривень.

Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у якої вони взяли гроші для «декларування».

Пресслужба Київської міської прокуратури