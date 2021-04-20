У Львові п’яний рецидивіст побив двох патрульних

Вчора, близько 18-ї години патрульним прийшло завдання про бійку в парку Франка.

Під час затримання поліцейськими правопорушника він умисно наніс їм тілесні ушкодження. 27-річного чоловіка таки затримали, він був у стані алкосп’яніння і поводився неадекватно. Виявилося, що він відбуває умовний термін покарання за грабіж і є неодноразово судимий.

Обидва патрульних звернулися за допомогою до медиків.

Чоловіка затримали за ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Львів’янину загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ. Карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. // Вартові еспресо