На Сумщині начальницю відділу Держекоінспекції затримали за вимагання та одержання хабаря

Слідчими Сумського районного управління поліції за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальницею одного з відділів Державної екологічної інспекції в Сумській області за не створення штучних перешкод підприємцю (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця вимагала від приватного підприємця, діяльність якого пов’язана із заготівлею, придбанням та перевезенням деревини на території Сумського району, щомісячну данину в розмірі 20 тис. грн за не притягнення його до відповідальності за можливі порушення законодавства у сфері лісового господарства та не створення штучних перешкод у вигляді відповідних перевірок під час проведення ним робіт із заготівлі деревини.

Правоохоронці задокументували факт передачі підприємцем для посадовиці через посередника 10 тис. грн у квітні та 20 тис грн у травні 2023 року. Після чого начальницю відділу Державної екологічної інспекції в Сумській області було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області