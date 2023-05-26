На Сумщині начальницю відділу Держекоінспекції затримали за вимагання та одержання хабаря

Published

Слідчими Сумського районного управління поліції за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальницею одного з відділів Державної екологічної інспекції в Сумській області за не створення штучних перешкод підприємцю (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця вимагала від приватного підприємця, діяльність якого пов’язана із заготівлею, придбанням та перевезенням деревини на території Сумського району, щомісячну данину в розмірі 20 тис. грн за не притягнення його до відповідальності за можливі порушення законодавства у сфері лісового господарства та не створення штучних перешкод у вигляді відповідних перевірок під час проведення ним робіт із заготівлі деревини.

На Сумщині поліцейські затримали начальницю відділу Держекоінспекції за вимагання та одержання неправомірної вигоди

Правоохоронці задокументували факт передачі підприємцем для посадовиці через посередника 10 тис. грн у квітні та 20 тис грн у травні 2023 року. Після чого начальницю відділу Державної екологічної інспекції в Сумській області було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Like

Tags:

You may also like...