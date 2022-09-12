На Сумщині поліцейські повідомили про підозру прибічниці окупантів

Жінка поширювала у соцмережах матеріали, що виправдовують збройну агресію рф проти України. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми вже повідомили останній про підозру у скоєному злочині.

За даними слідства, сумчанка у забороненій соцмережі поширювала контент на підтримку злочинних дій російських окупантів. Зокрема на сторінці з назвою «Сумская область за Донбасс!!!» жінка висловлювала радість через окупацію м. Херсон. Більш того, вона систематично поширювала позицію російських політиків, виправдовуючи їх дії: «Воевать из чувства сострадания. Патрушев прояснил цели и задачи спецоперации на Украине».

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми вже повідомили останній про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників».

На зловмисницю чекає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області