В Одесі засуджено рецидивіста, який скоїв розбійний напад на двох жінок

Неодноразово судимий за майнові злочини 28-річний правопорушник проведе за ґратами більше семи років, а належне йому майно буде конфісковане.

Влітку 2021 року зловмисник вночі скоїв напад на незнайомих йому жінок, 1991 та 1993 років народження. На одну громадянку він напав на вулиці Левітана, схопив її за шию і так тримав, поки жінка не втратила свідомість. У непритомної жертви зловмисник забрав шкіряну сумку, у якій знаходилися мобільний телефон, навушники, портативний зарядний пристрій та гаманець з 1500 гривнями. Загалом він завдав жінці майнову шкоду на загальну суму понад 10800 гривень.

За кілька днів правопорушник в аналогічний спосіб напав на другу незнайомку, яку запримітив на вулиці Ільфа і Петрова. Цього разу він заволодів рюкзаком, у якому знаходилися мобільний телефон, зарядний пристрій та електронна сигарета. Загальна сума майнової шкоди склала трохи більше 6600 гривень.

Викрили розбійника працівники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1. В орендованому чоловіком помешканні вони вилучили частину викрадених у потерпілих речей. Решту майна, зі слів затриманого, він продав.

Слідчі провели досудове розслідування, зібрали достатньо доказів протиправних дій фігуранта, на підставі яких висунули йому обвинувачення за частинами 1 та 2 статті 187 Кримінального кодексу України, за правовою кваліфікацією – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечний для життя і здоров`я особи, яка зазнала нападу, тобто розбій, у точу числі вчинений особою, яка раніше вчинила розбій.

Дослідивши докази, отримані від правоохоронців, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років та одного місяця позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить чоловіку на праві приватної власності.