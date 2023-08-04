На Сумщині припинили діяльність «масажного» борделю

Оперативники Управління міграційної поліції спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції, співробітниками відділу кримінального аналізу за силової підтримки бійців Управління «КОРД» ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури викрили та припинили протиправну діяльність з надання платних сексуальних послуг під виглядом проведення масажів.

У ході слідства встановлено, що у так званому «масажному салоні» у м. Суми здійснювалось сутенерство з метою забезпечення зайняття проституцією іншими особами, втягували дівчат у незаконну діяльність з використанням обману, шантажу та їх уразливого стану.

Під час санкціонованого обшуку у закладі, правоохоронці виявили 6 мобільних телефонів, планшет, смарт-годинник, 3 флеш-носія, грошові кошти, одноразові речі для надання послуг, документи, чорнові записи, у яких містились детальні інструкції з алгоритмом дій та вимогами до зовнішнього вигляду працівниць. Всі виявлені речові докази поліцейські вилучили.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області