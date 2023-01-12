На Сумщині судитимуть трьох фейкових студентів, які планували використати підроблені документи для виїзду за кордон

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури 12 січня 2023 року затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох молодиків, які замовили підроблені документи та використали їх з метою отримання дозволу для виїзду за кордон (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України). Наймолодший із них відповідатиме ще й за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 24-річний житель Сумського району через мережу Інтернет знайшов оголошення про надання послуг з допомоги виїзду за кордон чоловікам призовного віку. Після оплати послуг молодик отримав пакет документів про псевдо навчання у одному з університетів Сінгапуру. Використавши підроблені документи, він отримав відстрочку від мобілізації та дозвіл на виїзд за кордон для нібито здобування вищої освіти.

Про вказану схему виїзду за кордон для осіб призовного віку та свій досвід розповів двом своїм 25-річним знайомим та поділився з ними контактами особи, яка виготовила йому пакет підроблених документів. Його товариші також замовили собі аналогічні документи, які використали для отримання дозволу на виїзд за кордон.

Однак, скористатись підробленими документами та виїхати за межі України молодики так і не встигли, оскільки їх викрили правоохоронці. Стосовно особи, яка готувала підроблені документи, триває досудове розслідування.

Незаконну схему виїзду за кордон припинено слідчими відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за сприяння Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура