На Сумщині встановлюють зловмисників, які ошукали жінку на 238 тисяч

Повіривши телефонному шахраю, жителька міста Білопілля перерахувала йому грошові кошти в сумі 238 тисяч гривень. На даний час працівники поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють особу зловмисника.

Шахрайство залишається найлегшим із незаконних способів швидкого заробітку грошових коштів. Проте громадяни все одно продовжуть довіряти невідомим, які телефонують до них та виконують вказівки, які радять їм шахраї.

Так вчора до відділення поліції № 1 (Білопілля) Сумського районного управління поліції звернулась 39-річна мешканка міста. Потерпіла розповіла, до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого. Під час розмови останній назвався співробітником банку та повідомив, що у картки потерпілої закінчився термін дії і її потрібно перевипустити.

Псевдобанкір був дуже переконливим, тому потерпіла повірила йому та виконала всі вказівки, які надходили під час телефонної розмови. Майже сорок хвилин вона розмовляла з шахраєм та, нічого не підозрюючи, назвала персональні дані своєї картки. Через деякий час їй почали приходити повідомлення про списання грошових коштів.

У результаті виконаних фінансових операцій потерпіла втратила 238 тисяч гривень.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре звертається до громадян та нагадує, що працівники банку ніколи не просять назвати секретні коди, що надходять вам на телефон. Ніколи не просять перевести грошові кошти на інші рахунки. У разі якщо Ви отримали подібний телефонний дзвінок завершіть розмову та зверніться до банку з даного приводу.

Відділ комунікації поліції Сумської області