На Сумщині взято під варту жінку, яка позбавила життя співмешканця

За клопотанням слідчого та прокурора Охтирської окружної прокуратури рішенням суду 44-річній підозрюваній, яка ударила ножем співмешканця, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 24 червня 2025 року в одному з селищ Охтирського району. Цивільне подружжя за місцем свого проживання влаштували застілля, на якому були присутні ще двоє їх знайомих. Через деякий час чоловік силою усадив дружину на стілець та почав ображати її. Не стримавши емоцій, жінка схопила ніж та ударила ним співмешканця в область грудної клітки. Попри зусилля лікарів, 39-річний потерпілий того ж дня помер у лікарні.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура