На суму понад ₴160 тисяч ошукали шахраї двох прикарпатців

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Мешканець Тисменицької територіальної громади хотів придбати автомобіль в мережі, а косівчанин планував купити побутову техніку. Однак обоє потрапили «на гачок» онлайн  – аферистів. Тож правоохоронці вкотре закликають всіх мешканців обачливо здійснювати інтернет-покупки.

В першому випадку заявник  постраждав від інтернет-шахраїв.  На сайті «OLX» чоловік знайшов повідомлення про продаж автомобіля. Зателефонувавши до продавця, він домовився про купівлю транспортного засобу, який шахрай мав доставити з Європи. Потерпілий переказав завдаток 20 тисяч гривень, а невдовзі здійснив ще кілька траншів на суму понад  137 тисяч гривень. Однак автомобіль потерпілому так і не доставили, аферист на зв’язок більше не виходить.

на понад 160 тисяч гривень ошукали шахраї двох прикарпатців: поліція розшукує аферистів

За схожою схемою аферисти обшахрували й мешканця Косівщини. Чоловік теж в соціальній мережі знайшов оголошення про продаж холодильника та поспішив переслати «продавцю» кошти  – 3000 гривень. Однак, отримавши  гроші, зловмисник  перестав виходити на зв’язок.

Щоб не дати шахраям жодного шансу, правоохоронці рекомендують дотримуватися простих та дієвих правил:

– Не поспішайте оплачувати повну вартість товару;
– Завдаток за товар скидайте лише перевіреним продавцям;
– Не переходіть за сторонніми посиланнями, які надсилають  незнайомці у месенджерах;
– Не розголошувати свої персональні/платіжні дані;
– Повідомляйте про порушення в Кіберполіцію або на «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

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