На суму понад ₴160 тисяч ошукали шахраї двох прикарпатців

Мешканець Тисменицької територіальної громади хотів придбати автомобіль в мережі, а косівчанин планував купити побутову техніку. Однак обоє потрапили «на гачок» онлайн – аферистів. Тож правоохоронці вкотре закликають всіх мешканців обачливо здійснювати інтернет-покупки.

В першому випадку заявник постраждав від інтернет-шахраїв. На сайті «OLX» чоловік знайшов повідомлення про продаж автомобіля. Зателефонувавши до продавця, він домовився про купівлю транспортного засобу, який шахрай мав доставити з Європи. Потерпілий переказав завдаток 20 тисяч гривень, а невдовзі здійснив ще кілька траншів на суму понад 137 тисяч гривень. Однак автомобіль потерпілому так і не доставили, аферист на зв’язок більше не виходить.

За схожою схемою аферисти обшахрували й мешканця Косівщини. Чоловік теж в соціальній мережі знайшов оголошення про продаж холодильника та поспішив переслати «продавцю» кошти – 3000 гривень. Однак, отримавши гроші, зловмисник перестав виходити на зв’язок.

Щоб не дати шахраям жодного шансу, правоохоронці рекомендують дотримуватися простих та дієвих правил:

– Не поспішайте оплачувати повну вартість товару;

– Завдаток за товар скидайте лише перевіреним продавцям;

– Не переходіть за сторонніми посиланнями, які надсилають незнайомці у месенджерах;

– Не розголошувати свої персональні/платіжні дані;

– Повідомляйте про порушення в Кіберполіцію або на «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини