На свалке в Николаевской области нашли мертвым военнослужащего
В Очакове Николаевской области нашли мертвым военнослужащего Вооруженных сил Украины, которого разыскивали за покушение на убийство.
Тело было обнаружено на свалке 1 мая около 18:20, сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах.
Также собеседники назвали фамилию погибшего – Тофан. По их словам, мужчина, 1995 года рождения, с 23 апреля разыскивался за покушение на убийство своего сослуживца.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.Tweet