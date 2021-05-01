На свалке в Николаевской области нашли мертвым военнослужащего

В Очакове Николаевской области нашли мертвым военнослужащего Вооруженных сил Украины, которого разыскивали за покушение на убийство.

Тело было обнаружено на свалке 1 мая около 18:20, сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах.

Также собеседники назвали фамилию погибшего – Тофан. По их словам, мужчина, 1995 года рождения, с 23 апреля разыскивался за покушение на убийство своего сослуживца.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.