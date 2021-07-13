На Таращанському мосту лікар з Луганщини завдав перехожому 11 ударів ножем

38-річного нападника арештували за підозрою в умисному вбивстві.

Поліція Київщини затримала уродженця Луганської області, який безпричинно напав на перехожого на Таращанському мосту, завдавши йому йому 11 колото-різаних ран. 48-річний чоловік помер у реанімації.

За інформацією пресслужби обласної поліції, 8 липня близько 22:45 місцевий житель повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий та завдав ножем тілесні ушкодження.

Водій автомобіля, який проїжджав повз місце події, побачив, що на проїжджій частині лежить скривавлений чоловік. Керманич, не припиняючи рух, зателефонував поліції. Потерпілий з колото-різаним пораненням був доставлений до медичного закладу, але, на жаль, під час проведення реанімаційних заходів 48-річний чоловік помер.

Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції встановили особу лиходія. Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. 11 ножових поранень він завдав загиблому з хуліганських мотивів.

Співробітники поліції Київщини затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому вже повідомили про підозру за п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалось, він вже затримувався поліцією Київщини за напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою. Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

LB.ua