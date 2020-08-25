На території столичного військового коледжу нетверезий майор на авто збив трьох курсанток

Дівчата у важкому стані, одній із них ампутують обидві ноги.

На території військового коледжу в Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«Усіх у важкому стані госпіталізували до військового госпіталю, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці працює слідчо-оперативна група», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подію ретельно намагаються приховати, але факт сп’яніння майора вже підтверджено драгером на місці аварії.