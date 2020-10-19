На Тернопільщині брат обікрав сестру-заробітчанку

До співробітників Козівського відділення поліції із заявою звернувся житель одного з сіл району та повідомив, що з помешкання зникла велика сума грошей, що належала його доньці.

Поліцейські з’ясували, потерпіла постійно перебуває на заробітках, а зекономлені кошти зберігала вдома. Проте одного дня батько помітив, що хтось пошкодив замок шафи, де лежали кошти. Зі сховку зникло понад тридцять тисяч гривень.

У ході оперативних заходів з’ясувалося, що до крадіжки причетний брат потерпілої. Молодик пішов з дому якраз тоді, коли рідні виявили зникнення грошей.

Поліцейські встановили місце знаходження зловмисника, проте вилучити крадене не вдалося – разом з товаришами 30-річний горе-родич усе витратив.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області