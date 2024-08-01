Cудитимуть зловмисника, який за $8000 переправляв до Румунії військовозобов’язаних

Нещодавно правоохоронці припинили функціонування каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

У ході оперативних заходів співробітники Мукачівського районного управління поліції у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та ДПСУ провели ряд негласних заходів та встановили, що організував незаконну втечу до Румунії чоловіків, що підлягають до мобілізації, 39-річний мукачівець.

Зловмисника поліцейські затримали на околицях міста Хуст, саме під час транспортування двох клієнтів до «зеленого кордону». Останні за такі послуги сплатили по 8 тисяч доларів з особи.

У фігуранта вилучили автомобіль, яким він перевозив своїх клієнтів, мобільний телефон та гроші, отримані за незаконні послуги.

Тоді організатора схеми помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування у справі та скерували матеріали кримінального провадження для судового розгляду.

За скоєне зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області