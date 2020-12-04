На Тернопільщині чоловік зарізав дружину, у якої з’явився коханець

У Борщівському районі Тернопільської області чоловік через ревнощі зарізав дружину.

Пара народила та зростила дітей, побудувала будинок, але потім у дружини з’явився коханець.

Жінка полишила сім’ю, жила з новим обранцем, але пізніше повернулася. Але чоловікові та жінці не вдалося налагодити стосунки, через що між подружжям часто виникали конфлікти. Один з них закінчився кривавим вбивством.

Після вчиненого чоловік сховався на місцевому цвинтарі та намагався звести рахунки з життям. Але його знайшли та спочатку доправили до лікарні, а потім в СІЗО.

За вбивство дружини йому загрожує до 10 років позбавлення волі. // ФАКТИ