На Тернопільщині директор підприємства заволодів чужим майном на суму понад ₴2 млн.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно директора товариства, підозрюваного у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, на суму понад 2 млн грн (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що під час виконання робіт з будівництва Палацу спорту відповідно договору між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» та київським товариством, його директор заволодів чужим майном, завищивши вартість фактично виконаних робіт за 2019 рік. Незаконні дії керівника товариства завдали збитки державному бюджету на суму понад 2 млн грн.

Розслідування, що здійснювали слідчі поліції завершено.

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури заявив цивільний позов до обвинуваченого в інтересах комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» на суму понад 2 млн грн.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури