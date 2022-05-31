На Тернопільщині підрядник заволодів бюджетними коштами на суму понад ₴500 тис.

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який виконував роботи з ремонту лікарні та заволодів бюджетними коштами на понад 500 тис грн (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що під час виконання ремонтних робіт лікувального закладу однієї з територіальних громад Чортківського району за договором між комунальним підприємством Тернопільської облради та місцевим підприємцем, підрядник заволодів чужим майном, завищивши вартість фактично виконаних робіт за 2019-2020 роки.

Незаконні дії підприємця завдали збитки бюджету на суму понад 500 тис грн.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури