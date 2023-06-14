У Львові судитимуть учасників злочинної групи, обвинувачених у численних шахрайствах в сфері продажу техніки

Зловмисників викрили слідчі Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, до складу злочинної групи входило троє осіб: організатор – 22-річний мешканець Миколаївської області та двоє посібників – ще один мешканець Миколаївщини віком 21 рік та 20-річна киянка. Усі троє тимчасово проживають на Львівщині – у місті Винники.

Зловмисники організували у мережі Інтернет майданчики для продажу нібито оригінальної продукції, зокрема навушників, однієї з провідних світових компаній-виробників телекомунікаційного обладнання. Проте, під видом оригінального товару вони продавали громадянам неякісні підробки за привабливими цінами, після чого припиняли спілкування з «клієнтами», а отримані у такий спосіб кошти привласнювали.

Учасники групи мали чітко розподілені ролі, а «зароблені» гроші організатор розподіляв між ними в залежності від «об’єму виконаної роботи». Правоохоронці задокументували дев’ять епізодів незаконної діяльності шахраїв.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченим загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області