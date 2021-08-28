На Тернопільщині посадовця ДСНС викрили у вимаганні «винагороди» за посаду інспектора

Головний інспектор одного з районних відділів ДСНС вимагав у громадянина 2400 доларів США за його призначення на посаду. Посадовця затримано.

Вчора, 27 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіціі спільно з колегами-правоохоронцями викрили посадовця райвідділу ДСНС в одержанні 2400 доларів США неправомірної вигоди. За цю суму зловмисник обіцяв працевлаштувати громадянина на посаду інспектора.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Перевіряється причетність керівника районного відділу до вчинення даного правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України