На Тернопільщині привласнили ₴3,6 млн. виділених на будівництво амбулаторій

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторій, службовому підробленні за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України

За версією слідства, директор товариства у 2018 році уклала договір з Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації щодо будівництва амбулаторій первинної допомоги в регіоні.

Під час виконання робіт на об’єктах, з метою заволодіння бюджетними коштами, керівник завищила вартість виконаних робіт у 4 амбулаторіях області на 3,6 млн грн. Достовірно знаючи про відсутність у новозбудованих установах медичного обладнання, передбаченого проектною документацією, директор внесла в документи неправдиві відомості щодо наявності устаткування. На підставі підроблених актів товариству були виплачені кошти з бюджету, якими зловмисниця заволоділа.

Розслідування, що здійснювалось слідчими ГУНП в Тернопільській області, завершено.

Прокурором пред’явлено цивільний позов на суму 3 637 749 гривень. // gazeta.te.ua