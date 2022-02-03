На Тернопільщині «смотрящий» організував мережу підпільних гральних закладів

Неодноразово засуджений «авторитет», знаходячись у виправній колонії Тернопільської області та маючи кримінальні зв’язки за її межами, налагодив мережу підпільних гральних закладів на території Запоріжжя.

Викрили протиправну діяльність неодноразово засудженого за тяжкі злочини та його спільників по «бізнесу» оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчим обласної поліції. Перебуваючи у виправній колонії та маючи кримінальні зв’язки, отримав статус так званого «смотрящого». Він організовував та координував розподіл коштів, спрямованих на забезпечення протиправної діяльності на території установи та за її межами.

Під час документування злочинних дій фігуранта поліцейські з’ясували, що він також організував мережу підпільних гральних закладів у Запоріжжі. За допомогою своїх зв’язків серед криміналітету підшукав спільників для контролю за цим «бізнесом». Щомісячний прибуток від діяльності залів сягав пів мільйона гривень. Частина отриманих коштів розподілялися між усіма учасниками, решта йшла на поповнення «злодійської каси» та розвиток підпільної діяльності.

Учора, 2 лютого, поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД та полку поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки на території колонії Львівської області, де наразі знаходиться організатор, за місцями розташування гральних закладів та мешкання спільників. Вилучили 22 гральні автомати, 123 одиниці комп’ютерної техніки, «чорнові» записи та понад 40 тисяч гривень, отриманих від ставок, мобільні телефоні та інше майно.

Вирішується питання про повідомлення організаторові та його спільникам про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу у місцях позбавлення волі) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

З метою унеможливлення подальшого поширення злочинного впливу серед утриманців виправної колонії Тернопільської області так званого «смотрящого» було етаповано до спецустанови Львівщині. Треба зазначити, що наразі він є підсудним у справі щодо створення злочинної організації та шахрайства у великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України