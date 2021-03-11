В Винницкой области женщину, убившую ребенка, отправили на принудительное лечение

Женщина, которая убила малолетнего ребенка, будет проходить лечение в психиатрической больнице со строгим режимом наблюдения.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, передает УНН.

«Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Винницкой областной прокуратуры Теплицким районным судом принято решение о применении принудительных мер медицинского характера к жительнице с. Соболевка Теплицкого района, обвиняемой в умышленном убийстве ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — сообщается на платформе учреждения.

Психически больная женщина из Винницкой области убила малолетнего сына. Ребенок получил значительные травм головы, после чего сразу умер.

По словам пресс-службы прокуратуры, обвиняемая находится в состоянии невменяемости, поэтому принудительно будет лечиться в психиатрической больнице со строгим режимом наблюдения.