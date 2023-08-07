8 років ув’язнення за сексуальне насильство та розбещення малолітньої отримав мешканець Кіровоградщини

За послідовної позиції ювенальних прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури мешканця Кропивницького району визнано винним у насильницьких діях сексуального характеру та розбещенні стосовно малолітньої дитини (ч. 3, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України).

Вирок суду – 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що засуджений неодноразово вчиняв злочини сексуального характеру по відношенню до малолітньої дівчинки. Мова йде про розпусні дії та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

Чоловік був рідним братом співмешканця матері дитини та спільно з ними проживав. Протиправні дії відбувалися у той час, коли батьки просили його пригледіти за дівчинкою, залишаючи обох вдома без нагляду.

Уперше сексуальний злочин стосовно малолітньої засуджений вчинив у серпні 2018 року, потім ще низку – упродовж лютого-червня 2022 року.

Суд при ухваленні рішення у справі врахував усі надані стороною обвинувачення безальтернативні докази вини чоловіка.

Прокуратура вважає вирок суду справедливим, однак подаватиме апеляційну скаргу через невнесення засудженого до Реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Офіс Генпрокурора