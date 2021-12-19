В Одессе мужчину избили и отобрали у него 60 тыс. грн.

Пострадавший госпитализирован, а злоумышленники скрылись.

В Одессе неизвестные жестоко избили мужчину и отобрали у него 60 тыс. грн.

Об избиении мужчины в Одессе сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что преступление совершено вчера в районе улицы Академика Заболотного. Пострадавший передвигался в автомобиле Peugeot, пятеро неизвестных – в Volkswagen. Подробности случившегося пока неизвестны.

Пострадавший, которого жестоко избили, доставлен в Одесскую областную больницу. Злоумышленники скрылись, выехав в сторону поселка Усатово.

Полиция случившееся пока не комментирует. // УНИАН