В Одессе мужчину избили и отобрали у него 60 тыс. грн.
Пострадавший госпитализирован, а злоумышленники скрылись.
В Одессе неизвестные жестоко избили мужчину и отобрали у него 60 тыс. грн.
Об избиении мужчины в Одессе сообщил один из местных Telegram-каналов.
Отмечается, что преступление совершено вчера в районе улицы Академика Заболотного. Пострадавший передвигался в автомобиле Peugeot, пятеро неизвестных – в Volkswagen. Подробности случившегося пока неизвестны.
Пострадавший, которого жестоко избили, доставлен в Одесскую областную больницу. Злоумышленники скрылись, выехав в сторону поселка Усатово.
Полиция случившееся пока не комментирует. // УНИАНTweet