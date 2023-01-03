Судитимуть підрядника, який заволодів понад ₴3 млн. бюджетних коштів

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Київською міською прокуратурою спільно з ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства, злочинна діяльність якого завдала державі збитків в розмірі понад 3 млн грн.

Встановлено, що у період 2018-2019 році державне підприємство, що знаходиться в Одеській області, уклало зі столичною фірмою договори щодо виконання будівельних робіт та робіт по благоустрою території цього підприємства.

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На підставі затверджених актів виконаних робіт на рахунки підрядника перерахували понад 15 млн грн бюджетних коштів. Однак, як встановило слідство, виконавцем робіт не здійснено роботи на суму понад 3 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Заволодівши вищевказаними коштами, директор підрядної фірми перерахував їх з розрахункових рахунків підприємства на власні карткові рахунки.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

З метою відшкодування шкоди стороною обвинувачення накладено арешт на майно підрядника та пред’явлено позов про стягнення з нього завданих збитків.

За вчинене посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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