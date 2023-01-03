Судитимуть підрядника, який заволодів понад ₴3 млн. бюджетних коштів

Київською міською прокуратурою спільно з ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства, злочинна діяльність якого завдала державі збитків в розмірі понад 3 млн грн.

Встановлено, що у період 2018-2019 році державне підприємство, що знаходиться в Одеській області, уклало зі столичною фірмою договори щодо виконання будівельних робіт та робіт по благоустрою території цього підприємства.

На підставі затверджених актів виконаних робіт на рахунки підрядника перерахували понад 15 млн грн бюджетних коштів. Однак, як встановило слідство, виконавцем робіт не здійснено роботи на суму понад 3 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

Заволодівши вищевказаними коштами, директор підрядної фірми перерахував їх з розрахункових рахунків підприємства на власні карткові рахунки.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

З метою відшкодування шкоди стороною обвинувачення накладено арешт на майно підрядника та пред’явлено позов про стягнення з нього завданих збитків.

За вчинене посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура