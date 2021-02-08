Судитимуть столичного підрядника, який привласнив кошти, виділені на ремонт дитячих садків

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 направлено до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт об’єктів у Дніпровському районі столиці (ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Установлено, що між Управлінням будівництва Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації та товариством був укладений договір щодо проведення ремонтних робіт у двох дитячих садках та приміщенні РДА.

Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, директор товариства вніс неправдиві відомості до офіційних документів, завищивши їх вартість на 150 тис. гривень та привласнив їх.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура