На Волині двох мешканців столиці затримали за вимагання неіснуючого боргу

Двоє чоловіків під виглядом добровольців територіальної оборони вимагали у мешканця Луцька неіснуючий борг. За відмову платити — погрожували фізичною розправою.

До Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація від заявника про те, що двоє військовослужбовців із Києва вимагають у нього велику суму грошей.

Виявилось, що 30-річний чоловік та його 49-річний спільник – у минулому військовослужбовець Нацгвардії – розробили план кримінального заробітку. Змовники вимагали у мешканця Волинської області вигаданий борг. Для переконливості розповідали, що перебувають в одному з військових формувань.

Коли чоловік відмовився платити, вимагачі почали погрожувати фізичною розправою. Після відібрали у підприємця 25 000 гривень і військову амуніцію, призначену для бійців на фронті. Через деякий час, на вимогу зловмисників, підприємець передав їм ще одну суму «відкупних» — більше 5 000 доларів США. Однак на цьому столичні жителі вирішили не зупинятися. Вони силою посадили чоловіка в автомобіль та намагалися вивезти до Києва.

На одному з блокпостів оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими волинської поліції, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, затримали зловмисників. У фігурантів вилучили гроші, мисливський карабін, автомат Калашникова, пістолет Макарова та набої різного калібру.

Наразі їм уже вручено підозри. За скоєне змовники можуть провести за гратами до 12-ти років.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України