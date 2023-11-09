Обмінювали фальшиву валюту: на Рівненщині викрили зловмисників із Київщини

Задокументували злочинну діяльність «фінансистів» працівники управління карного розшуку ГУНП в Рівненській області, спільно із слідчими та оперативниками ВП № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП та погодження Здолбунівської окружної прокуратури.

Поліцейські встановили, що 21 березня цьогоріч двоє жителів Обухова, 32-х та 34-х років, приїхали у Здолбунів, аби обміняти фальшиві купюри. Гроші розділили між собою та пішли «по обмінниках». Утім, працівники повідомили про підроблену валюту поліцейським.

За фактом зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту підроблених іноземних валют, вчинених за попередньою змовою групою осіб, слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) розпочали досудове розслідування.

Учора, восьмого листопада, поліцейські провели 10 санкціонованих обшуків на території Київської області, зокрема за місцями проживань шістьох фігурантів та у їх транспортних засобах.

За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили грошові кошти у сумі 9500 доларів США та 2400 Євро, три золотих злитки загальною вагою 200 грамів, дві одиниці зброї, майже 100 патронів різного калібру, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, та інші речові докази, які мають значення у справі.

У рамках кримінального провадження двом жителям Обухова слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 КК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють походження підробленої валюти та інших причетних до скоєного осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області