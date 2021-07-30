У сумській лікарні керівник вимагав $2000 хабаря за працевлаштування

На Сумщині співробітники Служби безпеки України викрили факт вимагання хабаря керівником комунального некомерційного підприємства Сумської міської ради.



За «винагороду» посадовець обіцяв влаштувати на роботу молодого спеціаліста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ задокументували, що фігурант гарантував молодому лікарю, який закінчив навчання в інтернатурі, позитивне вирішення питання щодо влаштування на посаду в медзакладі.

Своє «сприяння» чоловік оцінив у 2 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України у робочому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру.

Операцію з викриття проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми. // Діло