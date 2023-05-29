У Києві затримали двох чоловіків за скоєння крадіжки з легковика

Порушники відсканували сигналізацію та викрали з салону транспортного засобу особисті речі власниці. Поліцейські затримали спільників одразу після скоєння злочину. Наступні вісім років вони можуть провести у в’язниці.

Під час відпрацювання території Деснянського району співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку главку спільно з оперативниками відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції помітили на паркувальному майданчику торгового центру двох чоловіків, які нишпорили біля авто.

Один з підозрілих чоловіків у якийсь момент відчинив двері «ВАЗ» та забрав коробку з салону. Правоохоронці зупинили невідомих для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у них пристрій для сканування автомобільної сигналізації. У ході встановлення обставин з’ясувалося, що скоїли крадіжку особистих речей власниці легковика.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а порушників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились місцеві мешканці, 1990 та 1997 років народження, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових та наркозлочинів.

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у сховище, в умовах воєнного стану. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру, а суд найближчим часом обере їм запобіжні заходи. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва