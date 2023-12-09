Рецидивіст з одеського СІЗО ошукав 19 містян на продажі недійсних талонів на пальне та павербанків

Правопорушник вже має кілька судимостей за майнові злочини, а влітку потрапив під варту за обвинуваченням у крадіжці й грабежі. Знаходячись в ОСІ, він за п’ять днів виманив у громадян більше дев’яти тисяч гривень. За шахрайство йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи мобільний телефон, розмістив на одному із популярних сайтів оголошення про продаж талонів на бензин від 20 до 60 літрів вартістю до 2 тисяч гривень та павербанків по 1 тис. гривень. Повідомленнями зацікавились дев’ятнадцятеро місцевих жителів і зв’язалися із «продавцем» через телефонний месенджер. В переписці зловмисник запевняв громадян у наявності товару та можливості його відправки поштою за умови передоплати в розмірі 50 % від вартості. Повіривши чоловіку, люди погодились і перерахували гроші на його абонентський номер. Загалом протягом п’яти днів правопорушник отримав від потерпілих 9450 гривень, після чого припинив листування.

Коли містяни зрозуміли, що стали жертвами шахрайської схеми – звернулися до поліції. В ході досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмисника та під час обшуку за місцем його перебування вилучили речові докази: мобільний телефон, сім-карту та «чорнові» записи.

Протиправну діяльність чоловіка викрили слідчі та оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками Державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Максимальне покарання, передбачене вказаною статтею, – до трьох років позбавлення волі», – розповіла слідча територіального підрозділу поліції Марина Єрмоленко.

Поліцейські вкотре закликають громадян здійснювати розрахунок за товар лише після його отримання та огляду.

Одеське районне управління поліції № 1