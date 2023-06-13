На Хмельниччині громадянин Білорусі публічно виправдовував російську агресію та закликав до поділу України

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину білорусі за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганда війни, виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Прихильник злочинної політики кремля проживає у Хмельницькому. Тут він і потрапив у поле зору спецслужб.

Зловмисником виявився 68-річний громадянин білорусі, який вже понад 10 років проживає в Україні. Він відкрито підтримував дії російської влади та активно поширював антиукраїнські наративи.

Через особисту сторінку у забороненій соціальній мережі «ВКонтактє», фігурант висловлював сподівання на перемогу армії агресора та усіляко возвеличував окупантів, які «воюют так, чтобы сберечь объекты инфраструктуры, сберечь людей, максимально меньше нанести урон» і взагалі «особенностью русского солдата является то, что он несет мир и счастье всем народам».

У свої дописах він дискредитував українських захисників та військово-політичне керівництво держави, розпалював національну ворожнечу та ненависть.

Ініційовані у межах кримінальних проваджень експертизи засвідчили, що ці матеріали містять публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, агітацію до агресивної війни та виправдовування збройної агресії рф проти України.

За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури