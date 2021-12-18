Помстився за матір — на Харківщині розкрили убивство чотирирічної давнини

Поліція знайшла вбивцю, який чотири роки тому зарізав водія маршрутки під Харковом. У четвер, 16 грудня, слідчі затримали 26-річного чоловіка та оголосили йому підозру.

Зазначається, що у червні 2017 року біля узбіччя дороги в припаркованому маршрутному автобусі виявили закривавлене тіло водія. Вбивцю вдалося все-таки відшукати та затримати.

Слідчі з’ясували, що злочинець зустрічав свою матір з автобуса, по дорозі додому жінка поскаржилась синові на водія. Розповіла, що той відмовився везти її за пільговим посвідченню. Водій також нібито ображав жінку та інших пасажирів упродовж усієї поїздки.

Хлопець після розповіді матері вирішив поквитатися з водієм — взяв вдома ніж та знайшов того на станції. Фігурант попросив шофера підвезти його. У дорозі він попросив зупинити порожню маршрутку, підійшов до водія та накинувся на нього. Він завдав чоловікові 15 ударів ножем та втік з місця злочину.

Затриманий у скоєному вже зізнається. Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. // Вартові еспресо