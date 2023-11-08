Білоруський активіст представив Міжнародному кримінальному суду докази причетності Лукашенка до воєнних злочинів

Колишній посол Білорусі в Польщі Павло Латушко передав прокурорам Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі другу частину звіту, що містить нові матеріали, які підтверджують причетність “диктатора Олександра Лукашенка і його спільників до воєнних злочинів”. Йдеться, зокрема, про незаконне вивезення українських дітей до Білорусі.

“У вівторок (7 листопада – ред.) я передав до Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові докази, які підтверджують причетність Олександра Лукашенка і його спільників до воєнних злочинів. Ми домагаємося ордера на арешт диктатора, – заявив він.

Про це пише РАР.

Як нагадали у виданні, раніше, 27 червня цього року, Національна рада з боротьби зі злочинністю (NZA) передала до МКС докази причетності Лукашенка і ще чотирьох осіб до воєнних злочинів проти українських дітей. Згідно з ними, понад 2100 українських дітей з окупованих Росією міст були примусово депортовані до Білорусі за згодою Лукашенка. Потім цих дітей мали вивезти до Росії.

“Ми домагаємося ордеру на арешт Лукашенка за скоєння воєнних злочинів, а також злочинів проти людяності. Його широко відома токсичність також має бути відображена з точки зору кримінального права. Це буде дуже сильним ударом не тільки по ньому, але і по диктаторській, тоталітарній системі, яка вирішила знищити громадянське суспільство в Білорусі та побудувати Північну Корею в центрі Європи”, – прокоментував Латушко.

За його словами, матеріали, передані у вівторок до МКС, містять додаткові докази причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей до Білорусі, докази причетності раніше невідомих організацій та їхніх членів, детальну документацію незаконної програми перевиховання дітей та схему взаємовідносин між залученими до неї особами.

“На вершині цієї ієрархії знаходиться самопроголошений президент Олександр Лукашенко, який незаконно здійснює владу в Білорусі й одночасно є головою Верховної Ради Союзної держави Білорусі та Росії”, – наголосив колишній посол Білорусі в Польщі.

Водночас він додав, що документація, подана до МКС, містить комплексну правову оцінку індивідуальної кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних дій, а також “конкретної ролі та відповідальності Лукашенка як керівника виконавців злочинних дій”.

Також білоруський опозиціонер поінформував, що його команда також працює над підготовкою доказів для МКС щодо відповідальності Лукашенка і його соратників за злочини проти людяності, які, за їхніми словами, були скоєні проти понад 136 тис. громадян Білорусі в період з травня 2020 по травень 2023 року.

Близько 30 європейських країн, а також Австралія і Канада звернулися до Міжнародного суду ООН в Гаазі з проханням ухвалити рішення, що Суд має юрисдикцію для розгляду по суті позову України проти Росії, в якому Україна обвинувачує РФ у зловживанні Конвенцією про запобігання злочину геноциду з метою створення приводу для повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

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