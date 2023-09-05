На Львівщині правоохоронці затримали ґвалтівника 15-річної дівчини

За скоєне затриманому, 34-річному мешканцю Львівщини, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Як попередньо встановили правоохоронці, 3 вересня близько 23.00 в одному з сіл на Львівщині 34-річний чоловік, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував 15-річну дівчину. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і після зґвалтування втік з місця події.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області