В Харькове ссора возле кафе закончилась ножевым ранением

В Харькове возле кафе на улице Библика в больницу был госпитализирован мужчина с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас за жизнь 50-летнего харьковчанина борются врачи.

Полицейские выяснили, что между потерпевшим и его знакомым, которые были в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. 55-летний злоумышленник порезал ножом оппонента. Свидетель происшествия вмешался в ссору, оттянул нападающего от потерпевшего и вызвал полицию.

На месте полицейские задержали правонарушителя. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение харьковчанин. Вещественное доказательство изъято.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1. ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // «Судебно-юридическая газета»