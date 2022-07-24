Лікар-офтальмолог за хабар у 800 доларів оформлювала групу інвалідності

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру дитячому лікарю-офтальмологу одного з медичних закладів Кам’янець-Подільського за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення щодо оформлення групи інвалідності для малолітньої дитини жінка вимагала в місцевих жителів 800 доларів США.



Після одержання цієї суми її затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманій особі запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ в області.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури