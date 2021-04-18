Під Києвом невідомі скинули у річку 3000 каністр з хімікатами (відео)

Поліція та місцева влада шукають злочинців.

Днями під Києвом у Бучанському районі на межі сіл Блиставиця і Луб’янка, де бере початок річка Кізка: невідомий викинув у воду близько 3 тисяч 20-літрових каністр з невідомою речовиною. Про забруднення довкілля місцеві жителі повідомили владу та правоохоронців. Повідомляє Буча NEWS.

За словами секретаря Бучанської міської ради Тараса Шаправського, влада міста подала відповідну заяву до райуправління поліції, яка відкрила кримінальне провадження за забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

Представники міської ради разом з поліцейськими провели огляд місця події та відібрали зразки хімічної речовини, яку встановлять під час судової експертизи.

“Я прошу повідомити поліцію чи Бучанську міську раду всіх, хто знає які-небудь обставини події чи про осіб, які вчинили правопорушення“, – закликав Шаправський.

На вихідних міські комунальники, рятувальники, поліцейські разом з місцевими активістами виїхали на місце події, зібрали та вивезли каністри з хімікатами. Деякі каністри були розгерметизовані й з них до річки лилася мастильна речовина.

Поки небезпечні відходи будуть зберігатися на складах одного с підприємств району, а потім коли експертиза визначить їх склад, непотріб утилізують. // Діло