За умисне вбивство знайомого судитимуть жителя Дністровського району

Прокурори Дністровської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 68-річного жителя села Несвоя за фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 7 березня цього року, під час спільного розпивання алкогольних напоїв за місцем свого проживання, обвинувачений наніс 49-річному односельцю ножові поранення несумісні з життям. Щоб приховати сліди злочину він заховав тіло знайомого у підсобному приміщенні свого будинку, а мотоцикл, на якому потерпілий приїхав до нього на гостину, перегнав від своїх воріт за межі населеного пункту.

За заявою родичів потерпілого, які не могли зв’язатись з сином, правоохоронці розпочали розшукові заходи та знайшли його тіло у підсобному приміщенні житлового домоволодіння обвинуваченого.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області та Дністровського районного відділу поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура