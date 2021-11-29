На Вінниччині поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

28 листопада працівники поліції за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину затримали 48-річного раніше судимого, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Малолітню односельчанку зловмисник силою затягнув у нежитловий будинок та вчинив сексуальне насилля. Йому загрожує ув’язнення терміном до 15 років.

Близько 15.30 год. до поліції звернулась матір неповнолітньої потерпілої з повідомленням про те, що односелець зґвалтував її дочку. Підозрюваного у вчиненні цього злочину поліцейські затримали за місцем його проживання. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого.

Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на безлюдній вулиці села, коли вона поверталась додому з магазина. Пригрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в покинутий будинок та зґвалтував. Прийшовши додому, про це дівчинка розповіла матері.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення.

Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз.

Відділ комунікації поліції Вінницької області