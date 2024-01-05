Мешканка Дніпропетровщини ошукала дружину загиблого військовослужбовця на півмільйона гривень

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Кам’янського району у шахрайстві ( ч. 2, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 29-річна підозрювана під чоловічим ім’ям розпочала листування у месенджері з дружиною загиблого військовослужбовця ЗСУ.

Жінка представилась побратимом чоловіка потерпілої і виманювала кошти начебто на реабілітацію після поранення та допомогу іншим військовим.

Загальна сума, якою заволоділа підозрювана, складає майже півмільйона гривень.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно зі слідчими відділення поліції № 7 Кам’янського районного управління поліції ГУНП області за оперативного супроводу УСБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури