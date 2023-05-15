У жителя Володимирця на Рівненщині вилучили майже пів тонни бурштину на ₴7 млн.

Вараська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування, придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України).

11 травня проведено санкціонований обшук у будинку та в господарстві фігуранта провадження, 34-річного жителя Володимирця.

В ході слідчих дій виявлено та вилучено 20 мішків каміння бурштину – сирцю різних фракцій, орієнтовною вагою 455 кг. За цінами «чорного» ринку вартість цього «сонячного» каміння сягає 7 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на бурштин, тривають необхідні слідчі дії. Призначено судову гемологічну експертизу бурштину.

Досудове розслідування проводять працівники СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури